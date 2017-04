Los "half jeans" empiezan a ser tendencia internacionalmente

Esta propuesta tan extravagante, se ha dejado ver tímidamente en Instagram, según publica trendencias , puede que no llegue más lejos. Dada la época del año y las bajas temperaturas, es probable que todavía no te animes a usar uno, pero andá haciéndote a la idea de que en algún momento los "half jeans" puedan desembarcar en la Argentina.

Después de los jeans rotos y los hot jeans, llega una nueva propuesta en el universo de los pantalones vaqueros, los "half jeans", que son, como su propio nombre indica, la mitad de un vaquero. Y no, no se trata de un short de esos super cortitos que dejan ver todo. Se trata, literalmente, de ponerse solo medio vaquero. Es decir, una sola pierna. Y la otra al aire, enseñando la piel o la ropa interior que hayas decidido ponerte ese día.

