Las variaciones de talle entre diferentes marcas, e incluso dentro de la misma marca, pero distintas colecciones, hacen que saber qué te queda bien sea muy complicado.

¿Cómo es posible que te pruebes un pantalón 34 y uno 42 y ambos te queden bien? Según publica el sitio de moda Elle, Deena Shoemaker, una chica de Kansas que trabaja como voluntaria con jóvenes con problemas en la organización Youth Horizons, publicó la semana pasada un post en Facebook que lleva millones de personas alcanzadas en el que asegura que los talles no sirven para nada.

Todo empezó porque al intentar regalarle un pantalón a una amiga suya, se dio cuenta de que había una variación de 4 talles entre sus prendas, a pesar de que todas le entraban. Así que se tomó una foto en la que demostraba que daba igual el talle y que animaba a las chicas más jóvenes a no dejarse etiquetar por un número.

Leé lo el post que lleva más de 90.000 compartidos:

"No, no vendo mis pantalones, lo que pasa es que tengo un problema. He trabajado como asesora de chicas adolescentes y pre-adolescentes en varios lugares durante los últimos 6 años. He escuchado a un sinfín de ellas hablar de las nuevas dietas que siguen y de las nuevas tendencias en lo que se refiere a la pérdida de peso. He tenido a niñas llorando en mis brazos mientras me preguntaban: "Si fuera más delgada no me habría dejado ¿verdad?" He tratado con chicas que habían empezado a saltarse comidas. He sorprendido a más de una vomitando todo lo que acababa de comer. Pero anoche, mientras colocaba mi ropa en el armario, me di cuenta de una cosa: todos los pantalones que tengo son de diferentes tallas. Y me parece raro el hecho de que unos pantalones de la talle 34 me queden exactamente igual que otros de la talle 42.

Dejame explicar lo que me parece mal, América. Retocás con photoshop a modelos y actrices y las sacás en la portada de las revistas de belleza. A esta altura todo el mundo sabe que nos estás mintiendo y que esas imágenes no son un reflejo de la realidad. Se lo puedo demostrar a las chicas muy fácilmente enseñándoles cómo funciona photoshop.

Pero si agrandáis los pantalones de mujer de un talle 38 a una 46 y le colgás una etiqueta que dice "talle grande", ¿cómo querés que luche contra eso? El retoque fotográfico es una cosa, pero ¿cómo esperás que las convenza de que el número que aparece en la etiqueta es también mentira? ¿Cómo esperás que las convenza de que no necesitan saltarse la cena durante un mes porque el talle de su pantalón es una gran mentira?

Dejá de decir a mis chicas que un talle 34 es la de "un cuerpo ideal" y el "súmmum de la belleza", si luego vas a convertir un 34 en un 38 o en un 42 o en cualquier otri, según les de la gana.

Y a uds., mis queridas chicas, chicas de talle 34 o 48, su talle no determina su belleza, sino que la que lo hace es su vida. El talle que viene reflejado en la etiqueta de su ropa está sujeto a los vaivenes de la industria de la moda y cambia rápidamente. Dejá de creer en las convenciones sociales que les dictan quién y cómo deben ser.

Son encantadores y hay mucha gente que los quiere tal y como sos".