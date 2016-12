Make up para recibir el nuevo año

Este make up centra toda su atención en la combinación de los colores negros y grises. Podés realizar un efecto intenso, con tonos negros brillantes o por el contrario, utilizar matices más neutros. A continuación, te mostramos dos tutoriales de Maybelline para que aprendas a hacerlo paso a paso.



El clásico

Con un acabado sencillo y una mezcla de grises con tonalidades rosas, este es un look perfecto para quienes no suelen usar mucho maquillaje y prefieren un resultado más natural.



El intenso

Pero si querés resaltar tu mirada aún más, la combinación de sombras oscuras y metalizadas, da mucha profundidad. Además, podés ayudarte con un buen delineador.