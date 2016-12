Moda masculina: los 10 protagonistas del 2016

Zayn Malik Luego de abandonar el grupo musical One Direction, el mundo de la moda le dio la bienvenida a Zayn Malik .

Cristiano Ronaldo Con un sinnúmero de campañas llevadas a cabo para las marcas más importantes, el futbolista Cristiano Ronaldo es otro de los personajes que no puede faltar.

Eddie Redmayne Reconocido como uno de los mejores actores de los últimos años, Eddie Redmayne no podía faltar en esta lista. Sus grandes actuaciones lo consagraron como ganador del Premio Oscar, el Globo de Oro, el Premio del Sindicato de Actores y el BAFTA

