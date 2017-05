Modelo de campaña para ropa interior a los 73

Con la dirección de Sofía Coppola, Calvin Klein convocó a mujeres de todas las edades para fotografiarlas para una campaña de ropa interior. Entre ellas, acaparó la atención la actriz y exmodelo Lauren Hutton, un ícono de belleza de los 70 y 80.

Tal como publica entremujeres, la marca, que muchas veces quedó en el centro de las críticas por sus publicidades sexistas, esta vez, tuvo comentarios positivos.

La firma publicó en su cuenta de Instagram el anuncio de una campaña dirigida por la cineasta Sofía Coppola y protagonizado por las actrices Kirsten Dunst, Rashida Jones, Laura Harrier y Nathalie Love; y Uma Thurman, y Chase Sui Wonder, sobrina de la diseñadora Anna Sui, todas de diferentes edades. Y lo más llamativo de la lista es la presencia de Lauren Hutton, ex modelo y actriz, que a sus 73 años posó en ropa interior, y quien hace muy poco participó en las pasarelas de la Semana de la Moda de Milán.

La campaña se titula “Calvin Klein Or Nothing At All” (Calvin Klein o nada en absoluto), y está grabada en blanco y negro, escapándole a los estereotipos de este rubro y mostrando que no hay límites de edad para dejarse ver en ropa interior. "Destaco haber podido hacer una campaña que sea lo contrario a los anuncios de lencería que se hacen en la actualidad", dijo Coppola.