Navidad: Vans y su aniversario

Si sos fanático de las zapatillas, podés encontrar las legendarias Old Skool 36 y las Sk8-Hi 38 , ambos modelos con su inconfundible sidestripe y la suela de fibra de caucho original, acabados con un material de gamuza y una mezcla de lona. Además de punteras reforzadas y cuellos acolchados, los cordones están decorados con el saludo de Papá Noel.

Vans siempre ha sabido marcar tendencia y esta colección no es la excepción. Junto al festejo de su 50° Aniversario, bajo el lema “Off the Wall”, esta marca diseñó para la temporada, una colección típicamente navideña con un estilo vintage, acompañada de la clásica calavera y el print de los huesos, engalanada con el gorrito de Papá Noel y el bastón de caramelo.

