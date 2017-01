Novedades tecnológicas para el 2017

Ahora podríamos adaptar el color de nuestros accesorios a la ropa que usemos, mediante una app del celular. Sony, a través de su programa Future Lab, presentó relojes y carteras de cuero, con tinta electrónica, e-Ink, que cambian de color. El reloj ya se vende en Japón por US$ 580, en blanco y negro. Este año se presentaron otros a color. Aún es un prototipo. No funciona como un smartwatch, sino que es un reloj tradicional. Cada usuario puede personalizarlo a gusto.

Mobile Nail Printer (modelo V11) es un dispositivo pequeño que imprime uñas naturales y artificiales a través de una app de iPhone. Se pinta cada uña con esmalte y cada impresión dura entre 35 segundos y 2 minutos aproximadamente. Hay más de 800 diseños que interactúan con la máquina y se pueden crear modelos propios. Se carga con un cartucho similar al de las impresoras hogareñas. Por ahora, está pensado para uso profesional no doméstico. Disponible en o2nails.com, por US$780.

Wair, una compañía emergente francesa, presentó una línea de bufandas que sirven como máscara de filtración de aire. Tienen una pequeña caja purificadora que funciona con pilas y no pesa. Cuando se acerca la bufanda a la boca y nariz, purifica el aire que se respira. Filtra el 99% de gases y bacterias. También, se conecta a una app para actualizar el estado del aire según la ubicación. A mediados de junio saldrá a la venta en Europa.

Musering es un anillo Bluetooth unisex que pretende despojarnos de nuestro celular, al menos un rato. Tiene un sensor, a nuestra vista un pequeño punto, que nos permite realizar diferentes acciones sin tocar el teléfono. A través de una aplicación, podemos programar tareas. Es posible, por ejemplo, apagar un dispositivo, cambiar de track en Spotify o llamar a un número preestablecido, en caso de estar en una situación de riesgo. Cada una de estas acciones es configurada con diferentes códigos que consisten en determinados toques y deslizamientos. Por ejemplo, dos toques, un deslizamiento hacia la derecha y otro a la izquierda podrían determinar una acción. Solo se necesita configurarlo en la app y, luego, tener memoria. Llegará al mercado en tres meses a un costo de US$ 160.

Los anteojos de sol Oakley sirven para monitorear nuestra actividad física. Tienen varios sensores, como acelerómetro, barómetro o giroscopio, que controlan el entrenamiento. Incluye audífonos y, mediante un sistema de reconocimiento de voz, pueden realizar algunas tareas, como bajar el volumen de la música que se escucha. Todo se maneja desde un pequeño panel controlado a través de toques y deslizamientos, y las métricas de entrenamiento se alojan en una app. Además, datos como frecuencia cardíaca, velocidad, distancia y tiempo pueden ser consultados a través de la voz, en tiempo real, sin detener la actividad.Ya están a la venta en el sitio oficial por US$ 450, para América del Norte, Australia y Europa. Aún no se sabe si llegarán a la Argentina.

Por segundo año consecutivo, la empresa Zhor-Tech expuso su calzado inteligente con sensores, luces y audio. Se destacaron dos modelos femeninos, con plantillas calientes, y otro, con tacos mecánicos para regular la altura, que resultó el centro de atracción. Ambos se conectan con una aplicación y controlarlos es tan sencillo como bajar y subir la temperatura o la altura. Los zapatos con tacos regulables pesan más que un modelo convencional. Este tipo de calzado es un prototipo innovador, requiere de una mirada estética para mejorar el diseño. Sus desarrolladores comunican que este modelo saldrá a la venta este año, aunque no se sabe cuándo exactamente. Sí se estima su valor en 300 dólares.

El S-Skin es un dispositivo portátil para evaluar el estado de la piel mediante una luz LED que mide su hidratación, enrojecimiento y melanina. Los datos son enviados a una app que guarda la información para ver las métricas a través del tiempo. Incluye un parche de microagujas que penetra la piel para introducir algunos productos, según cada caso. También se suma,Lumini, un dispositivo para localizar y pronosticar problemas de la piel. Aún no hay una fecha estimada de su salida al mercado.

