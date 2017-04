Otra forma de trabajo: El secreto de una pareja que vive de viajar

Lauren Bullen y Jack Morris se conocieron el año pasado en Fiji y formaron pareja. Desde entonces no dejan de viajar a lugares paradisíacos tomándose fotos y convirtiendo esta actividad en su modo de vida.

Según cuenta el sitio trendencias, por si esto no fuera lo suficientemente envidiable, llegan a percibir ni más ni menos que 9.000 dólares por fotografía. ¿Cuál es su secreto?

Jack y Lauren, sus números

Jack, más conocido como @doyoutravel, posee ni más ni menos que 2,1 millones de seguidores en Instagram. Lauren, aka @gypsea_lust, ha alcanzado los 1,3 millones de followers. Ambos suman casi tres millones y medio de seguidores, una cifra nada desdeñable para las marcas turísticas, hoteles y agencias de viaje de renombre, que les invitan, llevan, traen y alojan en los lugares más soñados del planeta.

Happy Earth day from Bali Una publicación compartida de JACK MORRIS (@doyoutravel) el 23 de Abr de 2017 a la(s) 1:42 PDT

Las fotografías y su edición, el core del éxito

No hay más que pasearse por sus cuentas de Instagram o el blog que actualizan de forma conjunta (Do your travel Photo) para darse cuenta de que la fotografía y la edición fotográfica son los dos pilares clave del trabajo de esta pareja.

"Edito todas las fotografías con el mismo estilo y mis propios ajustes predeterminados" comenta Jack en uno de sus últimos posts. A lo que agrega, "solemos tomar las fotografías una hora después del amanecer, en el momento más tranquilo del día".

When in Abu Dhabi... ☕️ @VisitAbuDhabi #InAbuDhabi #ad Una publicación compartida de JACK MORRIS (@doyoutravel) el 13 de Abr de 2017 a la(s) 3:40 PDT

¿Ganar dinero por viajar? Es posible

Una publicación compartida de JACK MORRIS (@doyoutravel) el hace unos segundos

Puede resultar extraño, llamativo o incluso un trabajo de otro planeta. Jack y Lauren han hecho de viajar y fotografiar sus viajes, su trabajo y su principal fuente de ingresos.

En uno de sus últimos posts comentan que no aceptan menos de 3.000 dólares por fotografía publicada en Instagram, aunque habitualmente la cifra por fotografía asciende hasta los 9.000 dólares. Su secreto: la motivación

Jack terminó sus estudios con 17 años y prefirió centrarse en el skate, deporte que era su pasión por aquel entonces. Tras sufrir un accidente decidió dejar de trabajar como limpiador de alfombras y comprar un billete a Bangkok (Tailandia). Allí comenzó su aventura en 2012 y también su cuenta en Instagram.

La motivación y el sentirse a gusto con lo que hace es, según él, lo que convierte a sus fotografías en instantáneas diferentes, con sello propio. "Pasión, originalidad y perseverancia" son las tres palabras que Jack considera necesarias para convertirse en un influencer en las redes sociales. Habrá que aplicar la receta y ver si funciona.