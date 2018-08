Pantalones cortos: la tendencia que llena de “glamour” a tus tobillos

Durante años los jeans y los pantalones chupines fueron los fieles aliados del público femenino, pero un nuevo estilo de jeans está logrando colocarse como una nueva moda: los pantalones cortos y de pierna ancha se están convirtiendo en los favoritos de las bloogers y chicas del street style.

Este tipo de jean tiene un favorecedor corte que acentúa la figura y disimula esa insistente pancita, en caso de que tengas una. Son cortos y anchos, pero lo mejor es que te hacen presumir tu calzado. Esta es la mejor manera en que podés usarlos.

Lo más importante en este tipo de jeans es el largo. Sólo debés saber que tienen que dejar al descubierto la parte más delgada de tus piernas, donde la pantorrilla y el tobillo se encuentran.

¿Cómo usar pantalones anchos?

Al ser prácticos y versátiles este look va bien para la oficina, una salida de noche o para andar confortable por la ciudad.

Pequeñas diferencias: los pantanos cortos anchos arriba del tobillo se los llaman “cropped”, los que llegan a la mitad de la pantorrilla o justo por debajo de la rodilla son “culottes”. Cualquiera que sea tu estilo de pantalón ancho la tendencia es un must para cualquier estación.

Para crear un look elegante los pantalones culottes o cropped se pueden llevar con un top o blusa al cuerpo con botas altas.

Para un look más profesional pero femenino podés agregarle un blazer y llevarlo con algún zapato bajo.

Vestirte con un look monocromático, top y pantalones anchos del mismo color estiliza y siempre queda elegante. Todo negro es un clásico y va en cualquier época del año. Con accesorios cortás la monotonía y le das el toque de color.

Si lo que buscás es un estilo descontracturado llevá el look con un par de zapatillas, remera de algodón y una campera de jean.

Los pantalones cortos y anchos están diseñados a rayas, lisos, estampados con flores en telas livianas como seda o jeans suaves. Si el pantalón tiene mucho dibujo o color lo recomendable es que el top lo elijas de color neutro o de algún color que tenga el estampado para que quede delicado.

Una última cosa. No te compliqués demasiado, unas botas de taco y una inspiración setentera es todo lo que necesitás.

¡Mirá la serie The Get Down para darte una idea!