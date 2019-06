Los productos zero waste son aquellos que evitan contaminar el medio ambiente al no producir basura, además muchos de ellos son saludables y no representan un riesgo para la salud. Estas características son altamente valoradas por las personas que están tratando de hacer un cambio a favor del planeta.

Uno de los productos por los que algunas mujeres están optando es la piedra de alumbre, un desodorante natural que no tiene perfume, alcohol, ni otros químicos que podrían resultar tóxicos para la piel, por lo que no produce manchas ni irritación.

Este maravilloso desodorante natural se presenta en la naturaleza en forma de sal cristalizada y se ha usado desde la antigüedad, aunque cayó en desuso debido a la llegada de la industria química.

Esta piedra desodorante ya era conocida por los romanos por sus cualidades cicatrizantes y bactericidas. Hoy en día, se ha retomado el uso de la piedra desodorante de alumbre, ya sea en su estado natural o incorporada a desodorantes tradicionales, puesto que no contiene alcohol, no tiene perfume, no lleva ninguna sustancia química tóxica y además no irrita la piel, no mancha la ropa, no es pegajosa y tiene un efecto duradero a lo largo del día.

Entre los beneficios que otorga esta roca se pueden contar que es fácil de usar ya que solo se moja y se frota sobre la piel limpia y seca, ayuda a desmanchar la piel, es ideal para todas las personas porque es hipoalergénica, es barata, una sola piedra puede durar más de un año, su cualidad astringente ayuda a cicatrizar pequeños cortes y raspones, disminuye la irritación y calma el ardor causado por la picadura de insectos.

¿Qué esperás para probarlo?