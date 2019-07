Si sos una mujer de tendencias o no podés resistirte a las prendas que suelen venderse más con cada temporada, tenemos que decirte que para poder decir que vas a la última en este Invierno 2019 es necesario llevar un buen poncho. Un tipo de prenda que ya se llevó mucho el año pasado pero que verdaderamente está arrasando.

En pasarela hemos visto una gran cantidad de opciones. Muchos de ellos se mezclan con las capas en su forma y a veces lo hacen tanto que no sabemos bien si se trata de una u otra prenda.

Tomá nota de los mejores looks para llevar la prenda estrella de la temporada:

- Si optás por este primer look, potenciarás tu lado más femenino. Combiná un poncho en tonos negros y rojos con un vestido y unas botas altas por encima de la rodilla; dale un toque romántico con una banda y complementalo con un bolso negro. ¡Un outfit perfecto para una cita con tu chico!

- Los ponchos de colores claros no son los más comunes, pero son perfectos para crear extraordinarios looks para tus días non stop. Combiná tu poncho con una camisa blanca y un pantalón de tela gris, rematá con unas deportivas blancas y un bolso negro tipo messenger. ¡No necesitás más!

- Si lo que buscás es un look diferente y con carácter, este es el tuyo. Combiná una camisa vaquera con un poncho en tartán y ponete un cinturón sobre él. Atrevete con un pantalón de cuero y cerrá el look con un bolso y unas botas negras. ¡Marcarás la diferencia!

- Si hay un poncho que no podés dejar de tener en tu armario es el de color camel. Además, es muy fácil de combinar, con una blusa estampada y unos jeans estarás perfecta. Y si lo que te gusta es apostar por el monochrome, usá las mismas tonalidades también en los complementos.

En definitiva, elegí el poncho que más te guste. Llevá el poncho que prefieras, pero que no te falte uno esta temporada.