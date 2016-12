Prendas recortadas, lo último en tendencia

Esta propuesta no tiene horario y puede llevarse de la mañana a la noche. Sólo hay que respetar analizar si la situación acompaña: no es lo mismo una reunión de trabajo que una comida informal durante el weekend.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo