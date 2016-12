¿Qué ves? ¿Qué ves cuando te ves?

También hay que tener muy presente que esta frustración puede afectarnos de manera psicológica. Esto suele conllevar hacer que nunca nos queramos ni nos aceptamos como somos. Es cierto que es bueno intentar mejorar y conseguir un físico más atlético, esbelto y saludable, pero en ningún caso debemos llegar a la obsesión o hacer que el centro de nuestra vida sea esto. Es necesario lograr un equilibrio, y para ello es importante saber discernir entre lo que es o no real en todas las imágenes que recibimos a través de las redes y medios que nos rodean.

Lo que sí debemos cuidar es la obsesión, pues en muchos casos, esta búsqueda de la perfección siguiendo un modelo falso puede llevarnos a una frustración crónica. Esto puede afectar tanto físicamente, ya que entrenaremos hasta la extenuación para conseguir unas metas que muchas veces son imposibles por nuestra morfología o genética. No hay que olvidar que cada uno de nosotros tiene unas características físicas que podemos variar, pero nunca cambiar.

Cuando queremos llegar a conseguir esos resultados podemos llegar a ver nuestro cuerpo como imperfecto. Esto lleva consigo un riesgo elevado, ya que podemos obsesionarnos por conseguir una realidad que no existe. En muchos casos pueden llegar a aparecer trastornos como la anorexia, la bulimia, la obsesión por el entrenamiento conocida como vigorexia… Es cierto que estos suelen ser extremos y tienen también un potente componente psicológico a la hora de llegar a materializarse un trastorno de estas características.

- Las redes sociales y los medios, como principales referentes físicos , ya que existen muchos perfiles y páginas destinados a fomentar el deporte y el culto a una vida sana, en ocasiones traducidas como herramientas útiles, pues en muchos casos generan comunidad entre sus seguidores, pero en otros casos estos perfiles muestran una parte sesgada de la realidad y pueden llegar a ser hasta peligrosos, cuando no sabemos discernir entre la realidad y la ficción. Muchas veces estas imágenes que recibimos muestran solo una parte y en muchos casos se trata de imágenes retocadas en las que la realidad dista mucho de lo que vemos.

Entrenamientos extenuantes, sesiones de coaching, dietas, restricciones, son las principales cosas a las que nos sometemos para intentar que nuestra imagen se asemeje a esa que imaginanos. El problema está cuando no somos conscientes de la realidad y aparecen las que conocemos como distorsiones físicas.

