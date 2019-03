Reglas de moda para romper con estilo

Desde temprana edad se es consciente de que vestirse, aunque lo pueda parecer, no es una tarea desprovista de significado.

Cada mañana antes de salir de casa se está decidiendo qué mensaje emitir durante horas, uno que quizás cale tan hondo que luego no pueda modificarse. Y ante ese peso, es lógico que surjan reglas, normas de estilo que acoten el abanico de opciones y den una guía clara que seguir ante la duda.

Por eso, a continuación encontrarás reglas de estilo que de vez en cuando seguimos al pie de la letra, pero que también deberíamos romper. Y reinventar. Y, en definitiva, hacerlas nuestras de verdad:

1- El azul marino y el negro no combinan

El azul marino y el negro es simple y llanamente el combo de color más chic que puede llevar una mujer. Un look tan sencillo como elegante, además de demostrar que las tonalidades oscuras pueden formar si queremos un matrimonio perfecto.

2- Llevar siempre el bolso combinado con los zapatos

El bolso y los zapatos hace mucho que no tienen por qué combinarse. Ahora contamos con opciones mucho más realistas y divertidas, como combinar unas zapatillas con una cartera muy lady o zapatos con una riñonera de nailon.

3- No hay que mezclar diferentes metales

Olvidá la vieja creencia de que hay que llevar un solo tipo de metal y abrazá la idea de mezclar y combinar, acumular y superponer. Descubrirás que estas combinaciones de diferentes metales añaden cierto encanto a tus joyas favoritas.

4- Cuando te arreglés, siempre tacos

Los zapatos planos son hoy en día tan estilosos como cualquier taco, porque si bien los stilettos siguen funcionando, ya no están solos en esto de arreglarse para una linda velada. Además de comodidad, los zapatos planos aportan una nueva frescura al look más formal.

5- Vestite según tu talle

Todas las personas con estilo del mundo tienen algo en común y no es precisamente que compartan talles estándar. Eligen prendas que les queden bien, que les favorezcan y realcen su figura a la par que su personalidad. Lo que no hacen es dejar que unos cánones y etiquetas arcaicos les impongan lo que se pueden poner o no.

6- Un solo estampado cada vez

Esta es la regla más aburrida de todas. Al día de hoy, más es más; cuanto más atrevido, mejor. Y, francamente, vestirse así es mucho más divertido.

7- No podés ponerte ropa de un género que no sea el tuyo

El género va mucho más allá de este sistema binario y las estéticas que prescribe, así que comprarse prendas de una categoría diferente a la asumida o asignada siempre es un plus. La moda se enriquece mucho cuando te saltás las normas y así lo defenderá cualquiera que sea alguien en el mundo del estilo.

¡No te arrepentirás!