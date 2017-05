¿Te gusta hacer "nesting"?

"Por eso, a la hora de elegir quedarnos más tiempo en casa por elección y no por obligación ni por falta de ganas de salir, es importante también saber elegir a las mejores compañías para acompañarnos en esa interioridad. Los encuentros de pequeños grupos en la comodidad del hogar brindan la posibilidad de intercambios ricos en cuanto a la profundidad comunicacional, manteniendo la vida social y satisfaciendo la necesidad de pertenencia natural en los seres humanos", dice el director del centro Argentino de Counselors.

Sin dudas uno de los aspectos negativos del nesting es el aislamiento. Encerrarse en casa en búsqueda de bienestar puede llevar a un peligroso e indeseable ostracismo. Por eso mismo, los cultores de esta práctica aclaran que anidar no es aislarse. Incluso, puede ser todo lo contrario si se elige recibir gente en casa.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo