Tecnología para adelgazar

Asimismo, los wearables y aplicaciones pueden incentivar la práctica de ejercicio en algunas personas pero no producen igual efecto en toda la gente, por lo que su efectividad es variable. Incluso, muchas veces sucede que el efecto positivo sobre dieta y ejercicio es temporal, y pasado cierto tiempo de uso de la tecnología los hábitos no muestran mejorías respecto a lo que eran antes de su uso.

Por otro lado, un estudio del Colegio Americano de Ejercicio comprobó que muchos gadgets cuantificadores son precisos en contabilizar los pasos dados pero no tanto en mostrar las calorías quemadas. Y muchos datos pueden variar su precisión de acuerdo a la actividad que se realiza.

En primer lugar, el automonitoreo que gadgets y aplicaciones facilitan puede no ser del todo preciso, porque como usuarios debemos tener la constancia de registrar aquellos alimentos ingeridos o el tiempo de actividad en el caso de las aplicaciones móviles, así como por ejemplo, podemos fallar al indicar la cantidad de determinada comida ingerida.

