Tips para disfrutar de las fiestas

Como cada año, este también pasó y está casi llegando a su fin; y con él llegan las fiestas, las reuniones de fin de año, y los momentos que deberían positivos, a veces, se convierten en una tortura.

Con la intención de que puedas modificar aquello que hace de estas fechas un mal trago en lugar de una situación festiva, van algunas claves para que puedas aprovechar mejor la situación y llegar más tranquilo a las celebraciones.

1. No intentes hacer en unos pocos días todo lo que te quedó pendiente en el año que está terminando, dado que eso solo te generará frustración y estrés. En todo caso, lo que deberías hacer es programar a corto plazo un momento para dedicarle a esos temas una vez comenzado el nuevo año.

2. Decidir con quién se pasarán las fiestas, cuando hay familias ensambladas, o bien la familia de uno y otro en las parejas, suele ser un factor más de estrés y ansiedad. No permitas que te quite la calma ni genere tensión ni peleas. Si es posible, elegí sólo invitar o ir, si sabés que te sentirás a gusto compartiendo con esas personas.

3. Respecto a los regalos navideños, no gastes más allá de lo que sabés que está a tu alcance y sin necesidad; y en vez de regalar una chuchería, pueden organizar un amigo invisible entre quienes participarán del festejo para que cada uno pueda hacer solo un regalo importante.

4. No hagas balances de fin de año apresuradamente. Sé compasivo con vos mismo y entendé que si no pudiste, era porque no podías o tal vez no era la ocasión apropiada o bien eso había que dejarlo pasar, al menos en ese momento. La idea es que para recibir al 2017, hagas una lista de deseos que te gustaría que se te cumplan. Tenelos siempre presente y trabajá en hacerlos realidad.

5. Tomate unas merecidas vacaciones si lograste ahorrar algo y ¡recargá energías para el año que comienza!