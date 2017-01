Trucos para estar perfecta en un día de lluvia

Lluvia, viento, fresco, sol y otra vez calor. Con este clima cada vez más tropical, salir de casa con un solo outfit es una odisea.

Como plantea el sitio de moda hola.com, es oportuno tomar como ejemplo algunas de las ciudades del mundo donde es imposible esquivar la lluvia, independientemente de la estación del año por la que se esté pasando. En Londres, por ejemplo, no hay quien se atreva a salir de su casa sin su look antilluvia y entre sus opciones del día a día, no faltan un trench o un impermeable, unas botas Wellingotn ('wellies') o un paraguas plegable. Prendas que integran cualquier ABC sobre la lluvia, pero que no son las únicas que podés incorporar a tu look cuando el día pasa de sol a sombra en tiempo récord. Acá van algunas de ellas.

Pies secos, siempre

Por más calor que pueda estar haciendo, la recomendación es que trates de mantener siempre tus pies secos. Es importante que tengas en tu armario las botas de lluvia, y si tenés una versión más "veraniega" como pueden ser las de caña corta, mucho mejor. Combinalas con un vestido de flores, jeans o minifalda.

Dale importancia a tus complementos

Esto no cambia mucho respecto a otras épocas del año. Los complementos son capaces de cambiar por completo cualquier look, aunque en casos particulares como en un día de lluvia es importante que además sean lo más prácticos posible, y cumplan una doble función: que vayan con tu look y que además te protejan de los elementos. Por ejemplo, un buen paraguas, amplio, con varillas estables y tejido a prueba de agua. También las botas que mencionábamos antes, evitando los materiales más delicados como los zapatos de tela o cuero. Un sombrero de ala ancha. Unas medias finas. Unos lentes de sol. Y un pañuelo para el cuello o la cabeza.

Belleza todo terreno

Tené en cuenta el pronóstico a la hora de maquillarte. Si está lloviendo a cántaros, quizá no sea un buen día para llevar un smokey eye al trabajo ya que te arriesgarás a lucir un "efecto mapache". En días en los que amenza lluvia intensa, probá con looks más naturales, con bases neutras y maqullaje a prueba de agua, además de un producto para el cabello que evite el frizz del cabello. El detalle infaltable: el pelo atado con una colita o una trenza, y despreocupate del viento y de la lluvia.

El "Trench Coat", un aliado indiscutido

Concebido inicialmente como una gabardina militar que debía cubrir del cuello a los pies, en tejido waterproof y altamente resistente, el trench ha dejado de ser una prenda (literalmente) "de batalla" para pasar a ser un indispensable en días de lluvia: si elegís uno largo puede cubrir hasta el 80 % de las prendas interiores. Además, son inmunes a casi todos los cambios climáticos: son livianos, fáciles de llevar incluso doblados sobre el brazo, y no abrigan en exceso, como sucedería con otros abrigos más consistentes. El trench hoy en día también se ha alejado mucho de aquella prenda caqui de la Primera Guerra Mundial: vienen entallados, con forro interior estampado, y bolsillos y hombros estructurados, son una prenda ultra femenina que podemos encontrar en colores neutros que van con todo o en tonos vibrantes que le dan un toque único a tu outfit.