Watson Content Hub llega para revolucionar la manera de comprar online

Asimismo, Sucasas dice que gracias a este producto las marcas garantizarán no sólo que el producto más relevante se muestre al consumidor sino que también, al analizar las imágenes en las redes sociales, segmenten mejor a sus clientes, para ofrecer una experiencia personalizada.

"Esta solución ayudará a los comerciantes a elaborar y optimizar sus catálogos. Mientras que a los clientes les permitirá que compren cualquier cosa que vean en imágenes, en cualquier medio. Las imágenes pueden ser etiquetadas no sólo con tags o etiquetas comunes (vestido, rojo, largo, sin mangas), sino con los nombres de las marcas. De esta manera, los clientes pueden ver la imagen en una revista online y comprar los ítems que quieran", resume Mauricio Sucasas, ejecutivo de IBM Watson Customer Engagement para América latina.

La idea es que un consumidor podrá, en el futuro, ver una foto de alguien con un look que les gusta y pedirle a las tiendas de ropa online que les arme el mismo equipo, o los más parecidos posible al de la foto. Ya no será necesario que el comprador conozca exactamente cuál es el artículo que le gusta, cómo se llama el producto, ni siquiera la marca del mismo. Es que esta nueva tecnología desarrollada por la compañía IBM bajo el nombre de Watson Content Hub, permitirá dar con estos productos con solo analizar la imagen.

