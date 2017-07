Última tendencia en Make Up: aprendé a hacerte pecas falsas

4. Pero si hay una forma que no nos ha dejado indiferentes a la hora de recrear las pecas es esta. Nada más y nada menos que con el famoso "Magic Retouch" de L'Oreal para retocar las raíces. La imaginación no tiene límites.

1. La más sencilla es con un delineador de ojos. Para que no te queden demasiado artificiales, procurá que no sea un rotulador negro y elegí un lápiz khol en tonos más naturales como los marrones. Pueden servirte los lápices de cejas.

Como creemos que en plateado y dorado son un poco too much, atenta a las numerosas formas que tienen las youtubers para recrearla.

¿Quién no ha tenido en su grupo de amigas a aquella que siempre se quejaba de sus pecas? Probablemente hoy ella sea la más afortunada porque la última tendencia que se ve reflejada en las redes Instagram y Youtube es tener pecas. Por lo tanto, si no las tenés, las podés crear.

