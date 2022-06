Finanzas personales: 4 errores que se deben evitar ante una posible recesión

Los pronósticos sobre una posible recesión de la economía global se multiplicaron más que nunca estos últimos días.

Los esfuerzos de los bancos centrales por frenar la inflación con una restricción de la política monetaria llevó a que desde el Deutsche Bank y el Citigroup advirtieran que la economía mundial se está derrumbando con ayuda de las "múltiples presiones, desde problemas de la cadena de suministro en China hasta el aumento de los precios de los alimentos".

Frente a este panorama, la gran pregunta qué hacen los pequeños ahorristas e inversores es acerca de cómo puede impactar el escenario internacional y cuáles son las actitudes a tomar en los próximos meses.

La empresaria y entusiasta de las finanzas personales Jen Glantz escribió un artículo al respecto en Business Insider, acerca de cuáles son las cuatro decisiones sobre el manejo del dinero que hay que evitar para sobrellevar de mejor manera una eventual recesión.

Cuatro decisiones que se deben evitar para sobrevivir a la recesión

La emprendedora marcó que, en primer lugar, logró hacer este análisis luego de asustarse sobre los pronósticos agoreros de una crisis inminente: "En lugar de tomar decisiones rápidas por miedo y ansiedad, he estado tratando de investigar para obtener una comprensión clara de lo que debo hacer ahora y lo que no debo hacer para ayudar a proteger mis finanzas de la recesión".

Así, sacó sus propias conclusiones sobre lo que no hay que hacer:

1. Vender fuera del mercado

La empresaria contó que, sin ser profesional, invierte en el mercado de valores desde hace unos pocos años y que pensó vender todo al ver los pronósticos recesivos. Sin embargo, citó al planificador financiero Brendan Sheehan, quien dice que esto no siempre es la decisión correcta.

"El principal problema con esto es que el inversionista tiene que estar en lo correcto dos veces para que esta estrategia funcione", dice Sheehan. Es decir, vender en un punto alto de las acciónes y comprar en el mercado antes de que se recuperara del punto en el que vendió inicialmente.

"Pero saber cuándo reinvertir es complicado, engañoso y no tan obvio. En su lugar, es mejor evaluar su cartera y tomar decisiones basadas en el riesgo que está dispuesto a asumir", marcó.

2. Endeudarse -y si se tiene deudas no enfocarse en pagarlas-

"Durante los últimos años, he dado prioridad a evitar las deudas tanto como sea posible. La planificadora financiera Marlene Erickson dice que eso es especialmente importante cuando se avecina una recesión", comentó Glantz.

"Erickson dice que no pagar la deuda antes de una recesión es un error que muchos cometerán. El problema es que es posible que no se den cuenta del impacto que esto tiene en sus puntuaciones de crédito, que justamente pueden ser útiles durante una recesión si necesita abrir nuevas líneas de crédito, obtener un nuevo seguro o refinanciar su hipoteca", añadió.

3. Pausar las contribuciones para la jubilación

Glantz cita al planificador financiero Mark Deering, quien recomienda no dejar de pagar los fondos jubilatorios aunque el fin sea 'conservar el efectivo por si se avecina una recesión'.

"Deering dice que ahorrar para la jubilación ya puede ser bastante difícil. Si ya se ha sido estratégico para hacer contribuciones regulares, recomienda no renunciar a ese impulso. Las recesiones pueden tardar años en desarrollarse, y no puede detener las contribuciones a su jubilación para esperarlas", dice Glantz.

4. No construir un fondo de emergencia

Por último, la empresaria finalizó su listado marcando la importancia de tener un fondo de emergencia. "Me di cuenta cuando tenía 20 años, después de que me despidieron de mi trabajo de tiempo completo y no tenía dinero en efectivo reservado para ayudarme a pasar meses sin ningún ingreso".

"La planificadora financiera Jennifer García dice que una recesión es otro momento para asegurarse de tener de tres a seis meses de gastos listos en efectivo en caso de una emergencia financiera. Para asegurarse de que ese fondo de efectivo siga generando intereses, lo más recomendable es mantener su reserva de emergencia en una cuenta de ahorros de alto rendimiento", concluyó.