Resumen Cripto: Otro round entre EEUU y el mundo cripto

El conflicto entre la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés) y el mundo cripto sigue y pareciera que nunca va a parar. Hace unas semanas te contamos que todos discreparon con el titular del organismo, Gary Gensler. Pero ahora salió con todo y, así, le da continuidad a una pelea que ya es parte del paisaje.

¡Bienvenido a un nuevo resumen cripto de Ecos365!

Todo empezó con Coinbase, que le pidió a la SEC que se la juegue y exhiba cuál es su postura sobre la regulación de las criptomonedas. Incluso llegaron a demandar a la SEC ante un tribunal federal, el mes pasado, para obligarlos a que revelen públicamente de qué lado estaban tras una petición de julio del 2022 por el mismo tema. El organismo respondió que cualquier reglamentación puede demandar años y que mientras tanto hay que seguir viviendo, básicamente. Un “no los priorizamos” diplomático.

Gensler, sin vueltas, dijo que ya hay leyes para eso y que se las arreglen con lo que hay. “Para ser franco, estuvieron operando, en mayor medida, sin cumplir las normas. No hay nada en una nueva tecnología que la haga incompatible con las políticas públicas que estableció el Congreso”, disparó el titular de la SEC, buscando dejar expuestos a los ejecutivos del exchange. Y agregó que ya publicaron normas sobre los requisitos que se necesitan para custodiar activos, establecer un exchange y demás.

La cosa no quedó ahí. El director ejecutivo de Coinbase, Paul Grewal, la siguió desde su cuenta de Twitter: “La SEC reconoció que seguirá utilizando las acciones de aplicación para no elaborar normas en el futuro inmediato. Pero no hay que preocuparse: esas acciones de aplicación eventualmente pueden 'informar' la elaboración de normas aún no planificadas”.

Se les escapan las tortugas

Mientras la administración estadounidense está en pie de guerra contra los referentes del ecosistema cripto, las empresas del sector tiran puntas para todos lados y dejan entrever (o, directamente, lo dicen a los gritos) que sus futuros no están ligados al suelo yanki ni a sus alrededores (Binance, por ejemplo, anunció que deja el mercado canadiense tras las recientes normas emitidas por los reguladores).

Ante la falta de claridad que expuso Coinbase, varias firmas están pensando en moverse a destinos como Bahamas o Bermudas, donde está todo legal con los activos digitales.

De todos modos, el caso de Bermudas va en serio. Desde 2018 viene armando un marco regulatorio para activos digitales amigable gracias a la sanción de la ley de negocios de activos digitales, la cual permite el otorgamiento de licencias para emitir, vender o canjear los mismos, establece el funcionamiento de negocios proveedores de servicios de pago que usen activos digitales y de exchanges, entre otras cuestiones.

Una local

Nos encanta el out of context y no queríamos dejar de destacar algo que pasó a nivel local, que repercute en el ecosistema cripto tras la suspensión de Ualá para que sus usuarios sigan operando con activos digitales a través de la plataforma.

Por las restricciones del Banco Central que te contamos semanas atrás parte de los 300.000 usuarios de la plataforma deberán vender sus criptomonedas dentro de los próximos 30 días. A cambio, la empresa los compensará con un 5% del valor de la venta, en pesos pero con una cotización cercana al valor del dólar MEP. Algo es algo.

A la verdulería con stablecoins

Cerramos con una buena porque en el Mercado Central de Buenos Aires anunciaron que se van a poder hacer compras con monedas estables, a partir de una asociación entre Tether y Kripton Market.

Esta medida beneficiará a más de mil comerciantes mayoristas y minoristas para que puedan usar USDT en varias cuestiones: desde cancelar facturas hasta pagar un porcentaje de los salarios de los empleados.

Sucesos del ecosistema cripto

-La wallet de Lemon se habilitará en otros países para nuevos usuarios. Apuntan a México, Uruguay, Perú, Colombia y Ecuador.

-Todo es alegría tras la actualización Shapella de Ethereum ya que por el sólo hecho de desarrollarse, se incrementó un 14% el staking en la red.

-Ripple será parte de la prueba piloto de la CBDC de Hong Kong con una solución de tokenización de activos inmobiliarios. En el medio, por las dudas, compró la empresa suiza de custodia digital Metaco en USD 250 millones.

-El plan de quiebra de Voyager Digital fue aprobado y los clientes recuperarán, por ahora, poco más del 35% de lo que les deben.

-Tether se reivindica tras evitar la crisis bancaria y desde la empresa informaron que su capitalización de mercado, durante el primer trimestre, creció de USD 66.000 millones a USD 82.000 millones. Y están tan dulces que anunciaron que con el 15% de los beneficios netos mensuales van a empezar a comprar bitcoin.

-Según un relevamiento de Glassnode ya hay un millón de wallets que tienen, al menos, un bitcoin.

-Un informe de la Asociación Mundial de Mercados Financieros indica que los mercados tradicionales podrían ahorrarse unos USD 100.000 millones anuales o más si usaran la tecnología de libro mayor distribuido (DLT). Ustedes se lo pierden (?).

Estados

Corea del Sur: Crossover explosivo: Samsung y el Banco Central se asocian para explorar la posibilidad de desarrollar una CBDC para pagos offline.

Estados Unidos: El Departamento de Justicia redobla los esfuerzos para cortar con hackers en el ámbito DeFi. Desde la entidad aseguran que vienen repitiéndose ataques de personas originarias de Corea del Norte.

Zimbabue: El Banco Central vendió tokens respaldados en oro por un valor de unos USD 39 millones, a pesar de que el Fondo Monetario Internacional les advirtió no hacerlo.

Especial: Unión Europea (UE): La ley MiCA, que busca transparentar las actividades cripto, fue aprobada por el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros. Este órgano está compuesto por los ministros de Finanzas de los estados que conforman la unión.

Bancos e instituciones financieras

Mastercard lanzó su Crypto Credential para colaborar en la verificación de interacciones entre consumidores y empresas que utilicen redes blockchain.