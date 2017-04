A puro corazón, Central lo dio vuelta con diez y venció a Gimnasia

Rosario Central dio vuelta un partido sumamente complicado y sumó tres puntos muy importantes, en lo numérico y en lo anímico, ante Gimnasia de La Plata y por la fecha 21 del torneo de primera división. Perdía desde temprano y jugaba con diez, pero dio sobradas muestras de carácter, ganó con justicia 2 a 1 y se metió en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

Los canallas caían ante el Lobo por el gol de madrugada de Brian Alemán al minuto treinta segundos de juego, pero Walter Camacho lo igualó a los 36' del complemento y Germán Herrera puso cifras definitivas a los 40'.



El capitán centralista Marco Ruben fue expulsado por el árbitro Echenique a los 15' del segundo tiempo por pisar a un rival, por lo que el éxito llegó cuando el equipo de Montero no tenía en cancha ni a su goleador ni a Teo Gutiérrez, que no jugó por suspensión.



Con estos tres puntos, el auriazul suma 31 y desplazó transitoriamente a Talleres y Lanús de la zona de clasificación al certamen continental. Enhebró así su tercera victoria consecutiva y ya hace seis encuentros que no pierde. El Lobo, por su parte, quedó noveno y cayó tras ocho presentaciones.



Los goles



¡GOL DE GIMNASIA! Alemán pegó de entrada y el Lobo le gana a Central. pic.twitter.com/DALczTfuSI — TyC Sports (@TyCSports) 22 de abril de 2017