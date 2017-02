A quién busca Central tras la presentación de Leguizamón

El futbolista por el que la dirigencia hará fuerza es Fernando Zuqui, mediocampista que no es tenido en cuenta en Boca por el cuerpo técnico de los mellizos Barros Schelotto y que incluso el Xeneize estaba dispuesto a ceder como parte de pago del posible traspaso de Montoya a la ribera.La comisión directiva auriazul se contactó ya con sus pares boquenses y consultaron condiciones, mostrándose dispuestos a comprar una parte del pase. Los directivos porteños se comprometieron a responder lo más rápidamente posible.En cambio, el futbolista de Atlético Rafaela, Gabriel Gudiño, empezó a alejarse de Arroyito cuando trascendió que la Crema tiene decidido comprarle la ficha y en junio cederlo a un club ecuatoriano.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo