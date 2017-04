Altas y bajas para el debut del Canalla en la Copa Argentina

El entrenador uruguayo dará a conocer este lunes la lista de concentrados para viajar a Santa Fe, después de la práctica vespertina que hará el plantel en Arroyo Seco. No se descarta que haga modificaciones en la defensa también.

Por su parte, Gustavo Colman tuvo problemas en una de sus rodillas el pasado sábado ante el Lobo platense, lo que llevó a que no termine de jugar el primer tiempo. También el juvenil Leonel Rivas sufrió calambres, por lo que fue sustituido por Maximiliano Lovera en el complemento.

El lateral derecho Víctor Salazar estaría en condiciones de volver al once inicial, ya que dejó atrás la distensión que sufrió en el isquiotibial izquierdo. Podría ser una oportunidad para que sume minutos en lugar de Paulo Ferrari. Otro que puede volver es Teófilo Gutiérrez, que el partido pasado no jugó por acumulación de tarjetas amarillas en el torneo local.

El director técnico canalla, Paolo Montero, dejó de lado el agónico triunfo ante Gimnasia de La Plata y ya prepara el choque por los 32avos. de la Copa Argentina que tendrá lugar este martes a las 19 a Cañuelas en la ciudad de Santa Fe. Marco Ruben no será de la partida, ya que fue expulsado en la final ante River. Sin embargo, no sería la única variante.

