Hoy, el lateral derecho de la defensa de Newell's tiene un dueño indiscutido: Ángelo Gabrielli. Es que a fuerzas de buenos rendimientos se ganó el lugar que hasta su lesión le correspondió a Facundo Nadalín. Y aunque ya el juvenil esté recuperado de su desgarro, Kudelka lo mantendrá dentro de los once.

"Creo que la clave está en nunca bajar los brazos, seguir trabajando siempre y aprovechar la oportunidad cuando llegue", dijo en Zapping Sport. "Me tocó el momento y estaba preparado. Me voy sintiendo con más confianza partido a partido. Hay mucho por mejorar, pero vamos por buen camino", añadió.

Gabrielli jugó con autoridad y superó otra prueba de carácter. (Sitio oficial)



El ex hombre de Fénix elogió el espíritu del plantel. "Hay un grupo humano fantástico, muy unido. Y esa es la base de todo. En lo deportivo el equipo se viene afianzando, hemos encontrado solidez defensiva y en todos los partidos hemos convertido. Y también nos costaba de visitantes, pero lo hicimos en gran forma en los dos últimos encuentros".

Gabrielli confesó que Kudelka los llenó de confianza para visitar a Boca: "Darío nos había dicho que había que ir a plantarse en la Bombonera y lo hicimos. Intentamos en todo momento, quisimos jugar: a veces se pudo, a veces no, pero se hizo un gran partido. Nos hicieron ese gol de pelota quieta pero no tuvieran tantas chances claras. Y nosotros tuvimos algunas que no pudimos aprovechar, pero el empate fue justo. Hicimos un partido muy bueno".

Y cerró destacando que el plantel no se desvive por lo que pasa en las dos tablas, la de posiciones y la de promedios: "Hoy el grupo va partido a partido, sabemos que no podemos regalar nada. Estamos dando el máximo y vamos a seguir dándolo para dejar a Newell's en los puestos de arriba, que es donde merece estar".