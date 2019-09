Argentinos Juniors quedó hoy como único líder de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) tras superar a Central Córdoba de Santiago del Estero por 3-1 como local, en el marco de la séptima fecha.

Los goles de Argentinos fueron de Carlos Quintana (1m. ST), Gabriel Hauche (5m. ST) y Santiago Silva (41m. ST), mientras que en Central Córdoba descontó Gervasio Núñez (6m. ST).

El "Bicho", invicto con cuatro victorias y tres empates, se subió a lo más alto de la tabla con 15 puntos, uno más que Boca, que este sábado visita a San Lorenzo, que tiene (13), al tiempo que Central Córdoba (5) sigue en zona de descenso.

Argentinos se hizo cargo desde el inicio de la responsabilidad que le dio ser local y la chance de quedar como único líder del torneo: manejó los tiempos, se adueñó de la pelota y puso constantemente en riesgo el cero en el arco de Diego Rodríguez.

La visita apostó por un plan diferente y plantó por momentos una línea de seis jugadores en defensa, un medio combativo y dejó a Jonathan Herrera como único atacante, a la espera de alguna contra ante el adelantamiento de centrales y laterales adversarios.

En este escenario, Argentinos consiguió su premio en el amanecer del complemento y a través de la pelota parada tras un cabezazo de Quintana, que la peinó ante la mirada de sus marcadores.

De esta forma, el encuentro se abrió y Gabriel Hauche, figura del local, puso el 2-0 que duró un minuto por la contra finalizada con un gol de Gervasio Núñez, el mejor en los santiagueños.

Los dirigidos por Diego Dabove controlaron el resto del partido, a pesar del susto con el rápido arremetimiento en el resultado, y en el ocaso lo cerró su goleador Silva.

En la próxima fecha, Argentinos visitará a Colón en Santa Fe y Central Córdoba será local contra Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza.

Síntesis

Argentinos Juniors: Lucas Chaves; Jonathan Sandoval, Miguel Torrén, Carlos Quintana y Elías Gómez; Francis Mac Allister, Franco Moyano; Diego Sosa, Gabriel Hauche y Damián Batallini; Santiago Silva. DT: Diego Dabove.

Central Córdoba: Diego Rodríguez; Ismael Quilez, Nicolás Correa, Matías Nani y Jonathan Bay; Cristian Vega y Juan Galeano; Facundo Melivilo y Gervasio Núñez; Franco Cristaldo y Jonathan Herrera DT: Gustavo Coleoni.

Goles en el segundo tiempo: 1m. Quintana (A), 5m. Hauche (A), 6m. Núñez (C) y 41m. Silva (A).

Cambios en el segundo tiempo: 22m. José Valencia por Galeano (C), 28m. Lisandro Alzugaray por Melivilo (C), 37m. Leonardo Villalba por Cristaldo (C), 40m. Fausto Vera por Mac Allister (A), 47m. Nicolás Silva por Hauche (A) y 48m. Víctor Ramis por Silva (A).

Amonestados: Gómez (A). Melivilo (C).

Árbitro: Fernando Echenique.

Cancha: Estadio Diego Armando Maradona.