Atlético Tucumán alejó a San Lorenzo de la punta

El Ciclón se hizo fuerte de local en el campeonato, donde ganó todos los partidos que disputó, pero su rendimiento no es el mismo jugando de visitante ya que perdió en sus últimas tres salidas (ante Godoy Cruz, Tigre y Atlético) y apenas sumó un punto (frente a Lanús) de los últimos doce que disputó fuera del Nuevo Gasómetro.

