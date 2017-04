Atlético Tucumán viaja hoy a Rosario por el paro del jueves

Luis Rodríguez se recuperó de una lesión en el tobillo del pie derecho que le impidió jugar los últimos dos encuentros y fue incluido por el técnico Pablo Lavallén en la formación titular de Atlético Tucumán que el viernes visitará a Rosario Central, por la fecha 19 del torneo de Primera División. El delantero reemplazará a Emanuel Molina y de esta forma el conjunto tucumano volverá a jugar con dos delanteros, ya que Pulguita acompañará al goleador Fernando Zampedri. Si bien Bruno Bianchi ya cumplió la fecha de suspensión que recibió por acumulación de amonestaciones, Lavallén decidió no contar con sus servicios ya que lo reservará para el duelo copero del próximo martes, en Cochabamba, Bolivia, contra Jorge Wilstermann, y ratificó en el puesto al paraguayo Enrique Meza Britez. De acuerdo con lo observado en el ensayo de hoy, Atlético formará con Cristian Lucchetti; Leonel Di Plácido, Ignacio Canuto, Meza Britez y Fernando Evangelista; Rodrigo Aliendro, Nery Leyes, Guillermo Acosta y David Barbona; Rodríguez y Zampedri. La delegación se completa con Josué Ayala, Mauricio Rosales, Jairo Palomino, Leandro González, Molina, Favio Álvarez y Gonzalo Ontivero. Los tucumanos adelantaron un día el viaje a Rosario para no tener problemas por el paro del jueves y este miércoles, a las 16, se trasladarán por vía área a Buenos Aires, para luego dirigirse en un micro especial hasta Rosario. Tras ese encuentro, el plantel regresará a Tucumán y el lunes, al mediodía, se dirigirá en un vuelo chárter hasta Cochabamba, donde el martes se medirá con Jorge Wilstermann por la tercera fecha de la zona 5 de la Copa Libertadores.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo