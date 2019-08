Jorge Raúl Balbis, representante del jugador Maximiliano Lovera, opinó sobre la inminente transferencia del mismo al Olympiacos de Grecia. En diálogo con Zapping Sport (Radio 2) mostró su disconformidad con el momento elegido por Rosario Central para concretar la operación.

“En lo que respecta a la parte futbolística, es un chico que está creciendo mucho porque el técnico le ha dado continuidad. Tiene 20 años y tiene mucho para crecer todavía. Juega en un club complicado, difícil, que presiona mucho y que se está jugando cosas importantes. Desde ese punto de vista, lo veo muy bien. Es muy centrado, muy profesional, se cuida mucho”, dijo Balbis.

“Respecto al tema de la venta –aclaró– a veces la urgencia de los clubes hace que los jugadores no se vayan en tiempo y forma. A mí me gustaría que el jugador se quede, que siga colaborando en Rosario Central en un momento como éste, pero yo no soy el dueño del jugador. El dueño es el club. Acaba de renovar el contrato por dos años más y se han tejido un montón de cosas en los últimos días, que fueron mentiras. Lo de Boca no existió –remarcó–. Nosotros hablamos con el presidente para tener claridad y nunca estuvieron interesados. Eso a veces genera que se muevan algunas cosas y algunos clubes se interesen. Eso pasó en estos días”, contó el representante.

“El tema de Grecia es cierto –afirmó–; hay un interés del Olympiacos y te lo tengo que decir con todas las letras: están obligando al jugador a que acepte la venta. Por eso estamos tratando de que, en caso de hacerse, se haga en las mejores condiciones para el chico, en términos contractuales. Esas condiciones no las conocemos porque el club de Grecia no nos hizo llegar nada todavía. Nosotros habríamos querido esperar un poco más y venderlo mejor, pero las urgencias de los clubes hacen que muchas veces sucedan estas cosas”.

“Él siempre manifestó que quiere quedarse en Central, pero estos dos días fueron complicados porque parecería que Maxi Lovera es la solución a todos los problemas de Central. Yo no lo considero así, pero –por lo que han dicho– los dirigentes necesitan urgentemente una venta. A mí, hace seis meses me estaban pidiendo el doble del dinero por el cual hoy lo están vendiendo; sin embargo, en ese momento, Central no tenía urgencia. La tiene ahora. Conociendo el mercado y el potencial que tiene el jugador, podrían haberlo tasado más”, subrayó Balbis, y aclaró que si bien el jugador tiene toda la potestad de decir que no quiere ir, entendiendo la situación del club, ahora se están buscando las mejores condiciones para él”.

Es un tema que tienen que resolver entre jueves y viernes, porque el libro de pases en Europa cierra el 1º de septiembre.