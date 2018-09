Barbieri: "Mi objetivo es sostener lo que venía haciendo Cabezas"

Miguel Barbieri será titular ante Gimnasia de La Plata, el próximo domingo a las 13.15, por la lesión de Óscar Cabezas. El ex zaguero de Racing se siente preparado y sabe qué tiene que hacer para poder ganarse el lugar.



“La chance me genera ganas y si bien sé que haciendo las cosas bien me puedo quedar con el lugar, solo pienso en entrar y que el equipo siga teniendo el mismo funcionamiento defensivo que venía mostrando”, dijo en conferencia.



Según el defensor surgido en Defensores de Belgrano, “Óscar lo venía haciendo de manera impecable, al igual que el resto de la defensa manteniendo el cero en varios partidos; por eso sé que un objetivo a cumplir para ganarme el puesto es sostener lo que venía haciendo él y darle esa solidez que venía teniendo la última línea”.



“Siempre es bueno tratar de aprovechar las oportunidades. Obviamente que no es lo esperado hacerlo por la lesión de un compañero, pero la competencia en este grupo es muy sana, el grupo es muy bueno y las cosas se dieron así; le puede pasar a cualquiera", añadió.



Y cerró: " El que entra, tiene que tratar de aprovechar la oportunidad en la búsqueda de hacerle bien al equipo. Vine a Central a jugar, aunque es una desgracia que se dé de esta manera”.