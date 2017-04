Barcelona ganó 7-1 con dos de Messi y el primero de Mascherano

El Barcelona goleó este miércoles al Osasuna por 7-1 para seguir como líder de la Liga española, en un partido que no tuvo tanto brillo como goles. Lionel Messi metió dos y Javier Mascherano marcó de penal su primer tanto con la camiseta blaugrana.

