Bauza: "Nos costó mucho generar situaciones, ese fue el problema"

Edgardo Bauza aceptó que Central tuvo una mala noche ante Defensa y Justicia. "Salió como imaginábamos el partido. Sabíamos que ellos iban a presionar. Y nosotros no estuvimos claros con la pelota. Nos costó mucho generar situaciones", señaló.



"El primer tiempo fue parejo. Y en el segundo, con los cambios, salimos a buscarlo más pero les dimos oportunidad de la contra y lo aprovecharon", añadió.



El Patón fue claro: "De positivo hay poco. La entrega de los jugadores, nada más. Pero nos costó mucho generar situaciones de gol, ese fue el problema más grande".



"Defensa presionó mucho y nosotros no tuvimos fútbol por afuera. La pelota les llegó poco a los delanteros y la presión de ellos hizo que no pudiéramos jugar", cerró.



Cabezas, la preocupación



Además del nivel del equipo en esta derrota, también generó mucha preocupación en el mundo canalla la salida por lesión de Óscar Cabezas, quien debió ser sustituido antes del final del primer tiempo.



A los 44 minutos de esa primera etapa, el colombiano acusó un fuerte dolor y los médicos pidieron rápidamente el cambio. Por las primeras señales de dolor del zaguero, se temía una lesión ligamentaria o de meniscos en la rodilla.



Pero con el correr de los minutos, trascendió en el estadio que se trataría de una molestia muscular, por lo que habrá que esperar la evolución de la dolencia y algún estudio para saber qué grado de lesión tiene, pero se descartaría algo de gravedad.



Esta salida de Cabezas propició el estreno de Miguel Barbieri, defensor llegado desde Racing. Habrá que ver si se perfila como titular para el cotejo venidero del sábado ante Gimnasia.