Bauza advierte: “A lo mejor no llegamos como yo quisiera”

Edgardo Bauza sorprendió en la conferencia de prensa al asegurar que no está seguro de llegar de la mejor forma al inicio de la competencia oficial para Central, que seré el próximo jueves 2 de agosto ante Juventud Antoniana en el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina. También habló de la posible llegada del ex volante de Racing Claudio Yacob y de la posible partida de Marco Ruben. Y hasta se animó a ponerle precio al pase del goleador canalla.

"A lo mejor no llegamos como yo quisiera, nos falta quizás un tiempo más de trabajo, pero el trabajo que hemos hecho fue bueno. Vamos a aprovechar los días que quedan para llegar a la Copa Argentina de la mejor manera", tiró el Patón de entrada, a modo de llamado de atención.

"Lo más importante es que el equipo ya tiene un orden y vamos a tratar de mantenerlo. Queremos mejorar la posición del torneo pasado y la cantidad de goles recibidos. Todavía nos falta crecer como equipo, eso se va a ir dando con los partidos", dijo después.

Cuando le preguntaron si existe la chance de que se vaya algún integrante del plantel, respondió: "Si llega una oferta concreta y que sea buena para un jugador de Central, nosotros no le vamos a cortar la carrera a nadie, pero tienen que pagar lo que vale. Todavía no hay nada definido, Ruben está trabajando bien y eso es lo más importante".

Y hasta se animó a ponerle cifras a la posible transferencia del artillero canalla: "El pase de Ruben vale entre 4 y 5 millones de dólares, es un goleador”, dijo.

"Lo del 5 de Gimnasia se cayó definitivamente (por Fabián Rinaudo) y creemos que entre mañana y pasado vamos a definirlo. (Mauro) Cetto me dijo que ya está avanzando con una negociación, entre 24 y 48 horas se puede definir", confió el técnico de Central.

También aceptó uno de los nombres que se manejan para reforzar la mitad de la cancha: “Claudio Yacob es uno de los nombres, pero hay otros con esas características. Sería mucho mejor que conozca el fútbol argentino", dijo.

"En el caso de que el volante no llegue ya tenemos el equipo. Estoy muy conforme con el plantel. No vamos a buscar a otro delantero si no se va ninguno y para que se vaya alguno tienen que pagar lo que valen. Con esa plata buscaríamos un reemplazante", expresó luego.

"Al partido vamos a llegar mejor de lo que estamos hoy. El encuentro por Copa Argentina nos va a servir de medida. El esquema es con dos líneas de 4, luego podemos jugar con dos puntas o con enganche", concluyó.