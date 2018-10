Bauza, en alerta roja por lesiones en la defensa

Rosario Central jugará el domingo a las 15.30 con Unión en el Gigante, con arbitraje de Fernando Echenique, pero en la cabeza de todos ya ocupa un lugar importante el clásico de la ciudad. Y si bien ese cotejo ante Newell's no tiene fecha definida, en el mundo canalla hay una gran preocupación: la defensa.



Es que el fuerte auriazul en aquel gran inicio de Superliga se fue desmoronando lentamente: primero, con la salida de Óscar Cabezas, desgarrado, quien aún no está disponible; y ahora, con el desgarro que sufrió Miguel Barbieri, su reemplazante, y el golpe en la zona costal que aqueja a Matías Caruzzo.



El ex defensor de Racing se sometió a un estudio por imágenes y se confirmó que sufrió una rotura fibrilar que le demandará tres semanas de recuperación, mientras que el ex San Lorenzo está en duda para el encuentro con el Tatengue.



Si bien no tiene lesión ósea, el traumatismo en esa zona es complicado de recuperar y provoca mucho dolor, por lo que también su presencia ante Unión (sobre todo, pensando en el clásico) es una incógnita. Los que se perfilan para jugar, si no llega ninguno de los dos, son Marcelo Ortiz y Diego Arismendi.



Pero hay más: encima, Reinaldo Rueda convocó a Alfonso Parot a la selección chilena para los partidos amistosos ante Perú y México los días 12 y 16 de octubre. Por lo que si el clásico se jugara 14 o 17, el trasandino tampoco podría ser utilizado.