Bauza se tomará una semana para definir si viene a Central

Edgardo Bauza avisó este martes que el próximo 16 de mayo anunciará cómo y dónde seguirá su carrera de director técnico, lo que comprende una respuesta a la oferta de Rosario Central para volver a dirigir el primer equipo.

El Patón, prioridad para la dirigencia en Arroyito, tiene además tres ofertas de clubes de Sudámerica y de una selección europea. Asimismo, indicó que llamaron a su representante para ofrecerle el seleccionado de Ecuador, país donde está radicado.

En declaraciones a radio El Mundo, Bauza señaló: "Sé que Central me quiere, pero todavía no me junté con los dirigentes. Siempre me gustaría volver por el afecto que le tengo. No está en un buen momento, pero me gustaría volver".

Consultado sobre su decisión respecto de la oferta de los dirigentes del club canalla, que le ofrecieron el equipo como primera opción, Bauza respondió: "Mi cuerpo técnico quiere trabajar y me pregunta todos los días".

Finalmente, sobre su futuro contó: "En 15 días nos reuniremos con los dirigentes ecuatorianos. Me seduce la propuesta porque tengo mi casa allí. Mi futuro lo voy a decidir el 16 de mayo. Falta muy poco y evaluaremos lo mejor"