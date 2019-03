Bielsa insistió con una pregunta a un periodista y le cortaron la entrevista

Obsesivo, perfeccionista, detallista y cabeza dura. Algunas de las características de Marcelo Bielsa, que lo llevaron a ganarse el apodo de “loco”, emergieron este sábado en medio de una entrevista que le realizaron después de la derrota de su equipo, el Leeds de Inglaterra.

El intercambio entre el periodista de la televisión británica y el director técnico rosarino era el habitual. Bielsa analizaba la dura caída de local frente a Sheffield United por 1-0, que lo dejó tercero en el Championship, el campeonato de la Segunda División de Inglaterra, transcurridas ya 38 fechas (ascienden de forma directa los dos primeros).

El Loco dijo que el resultado era el que ya estaba sellado aunque la "el análisis de la producción y los merecimientos de los equipos es totalmente distinto".

“Si merecieron ganar, ¿por qué no ganaron?”, preguntó el periodista, en inglés. El argentino, que cuenta con un traductor, levantó la vista y le devolvió la pregunta: “¿Usted cree que debimos ganar?”.

“Yo le estoy preguntando”, fue el escudo del entrevistador. “Yo también le estoy preguntando”, replicó el ex DT de Newell’s y la selección argentina, enfocado en que la pregunta contenía una falsa afirmación (era cierto que Bielsa no dijo eso).

El cruce siguió: “Yo soy totalmente imparcial, usted dijo que merecían ganar…”. “No -insistió Bielsa-, yo no dije que merecíamos ganar. Yo quiero saber qué es lo que piensa usted para construir mi respuesta”.

El periodista de Sky Sports intentó cambiar de tema y hablar sobre la caída al tercer lugar en la tabla pero el Loco no estaba dispuesto a soltarlo.

Bielsa: “No, no, pero usted no me contesta la pregunta”.

Periodista: “Bueno lo dejamos aquí. Gracias, Marcelo”.

Bielsa: “No, pero no me contesta... ¿qué, interrumpe la entrevista?”

Periodista: “No, no, nos estamos quedando sin tiempo...”.

Ya con el micrófono abajo, Bielsa le dijo al entrevistador: “No, no es cierto que se quedan sin tiempo”. Le dio la mano al periodista con una sonrisa de resignación y se fue.

La tabla

Leeds quedó tercero a un punto del ascenso (Fuente: La Nación).