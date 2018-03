"Bielsa unió a la oposición, pero descartó ir por un cargo personal"

La iniciativa de Rafael Bielsa de unir a la oposición de Newell's, que tuvo su primera reunión en conjunto el jueves de la semana pasada, no decantará en la búsqueda de algún cargo electivo por parte del propio ex canciller en las elecciones de 2020, según comentó el referente de Autoconvocados, Roberto Mensi, en Radio 2.

"Lo que hizo Rafael fue unir a personas que no se habrían juntado a charlar de la situación del club si él no los hubiera convocado. De hecho, a nosotros no nos hubieran llamado", dijo el ex candidato a presidente rojinegro en Zapping Sport.

Mensi remarcó que el propio Bielsa negó estar pensando en ser candidato: "A Rafael lo conocemos desde hace muchos años, por la lucha contra López, y siempre tuvimos contacto. Él fue claro cuando dijo que no iba a participar en las elecciones para buscar un cargo para su persona. Eso está descartado, según nos dijo. Pero sí piensa colaborar con alguna gestión por la que simpatice".

Según Mensi, "esa reunión fue un buen núcleo para empezar a discutir qué tipo de club queremos. Nosotros llevamos un material con 150 hojas donde planteamos problemas del club, soluciones posibles y el proyecto de club que queremos, que es lo importante para tener una alternativa electoral. Si no, caemos en los rejuntes de último momento, no en un club pensado".

De todos modos, aclaró: "La institucionalidad se debe respetar y los socios hacernos cargo de las decisiones que tomamos en la urna. Está claro que a esta comisión la elegimos los socios. También es cierto que a veces los tiempos electorales se pueden acelerar, pero siempre dentro del marco de la institucionalidad".

El balance

El próximo 28 de marzo se llevará a cabo la asamblea en la que se pondrá en consideración de los socios la aprobación o no del último balance. Mensi fue tajante: "Ninguna agrupación tiene deseos de aprobarlo. Lo que se está buscando es no hacerle daño al club o ser blanco de una sanción de parte de Superliga".

"Estuvimos hablando con gente de la Superliga, como todas las agrupaciones lo han hecho. El reglamento tiene una parte gris, donde no se efectivizan sanciones por rechazo al balance, pero tampoco se especifica qué sucede. Por eso, estamos tratando de analizar y ver cuál es la mejor alternativa", añadió.

Según Mensi, "contextualizando esto con la realidad deportiva de Newell's, no queremos generarle ningún perjucio al club. Por eso, la posición que se tome en la asamblea debe ser con total responsabilidad, sin egos personales ni llevar adelante consignas que al club no lo ayuden".