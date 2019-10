Enrique Borrelli firmó la renovación por un año más en el cargo de coordinador de divisiones juveniles a infantiles de Newell's Old Boys, a pesar de que aún le quedaban otros tres meses por delante del vínculo actual. En Zapping Sport, el oriundo de San Isidro se mostró "contento y sorprendido".

"Estoy contento y sorprendido porque tenía contrato hasta fin de año. Y Cristian D'Amico me ofreció a mí y a Juan Cruz Anselmi, el profe que me acompaña, la renovación automática de contrato. Por supuesto que no dudamos, lo firmamos ahí. Estoy agradecido a él, a la comisión en general y a Sebastián Peratta", dijo Borrelli en Radio 2.

El jefe de las inferiores leprosas desde enero de este año remarcó: "Para nosotros, el objetivo primordial y único es el futbolista consolidado en primera, no que juegue un partido y desaparezca".

Borrelli en pleno trabajo en Bella Vista.



"Tenemos en primera división un cuerpo técnico serio y trabajador como el de Frank Kudelka, que nos esta sacando del problema del promedio, y la idea es que tenga diez o doce jugadores preparados para el inicio de la temporada siguiente. Estamos trabajando para junio del año que viene", añadió.

Borrelli subrayó una y otra vez que "Nosotros vamos atrás de Kudelka, apoyándolo. Es la única forma en que un club puede salir adelante de forma seria y coordinada. El DT de la primera es nuestro jefe y así lo entienden hoy todos los entrenadores de las inferiores. Estamos a disposición de Frank, esa es la realidad hoy".

Finalmente, fue consultado por la evolución de Nicolás Castro, una de las joyas de la cantera que ya pisa primera división: "Es un futbolista de físico admirable para la posición que ocupa, muy fino, elegante, con buena salida para ambos perfiles, maneja las dos piernas, buen pase y buen remate".

"Nosotros estamos tratando de armar un futbolista que se quede por un tiempo en la primera de Newell's, pero va a depender de su carácter, vamos a ver si absorbe lo que se necesita para ser jugador de primera. Hoy mentalmente está preparado para eso. Cada día lo veo mejor", cerró.