Cabezas se lesionó en el aductor derecho y se esperan precisiones

Uno de los momentos más destacados del partido de anoche fue la lesión de Óscar Cabezas, quien debió ser sustituido antes del final del primer tiempo por un fuerte dolor. Primero se especuló, por los gestos de dolor del jugador, con alguna lesión ligamentaria o meniscal en la rodilla. Pero luego, ese temor se disipó.



Si bien aún no hubo comunicación oficial al respecto, sí se supo que el dolor está focalizado en el aductor derecho y que la presunción de los médicos es que podría tratarse de un desgarro, por lo que (de concretarse), el zaguero se perdería el próximo partido ante Gimnasia (sábado 13.15).



En caso de confirmarse, lo más factible es que tenga su posibilidad de aparecer de entrada Miguel Barbieri, quien anoche jugó sus primeros minutos con la camiseta auriazul.



El plantel volverá a entrenar este mismo martes por la tarde en el predio de Arroyo Seco, donde el Patón charlará con sus dirigidos sobre el nivel exhibido ante el Halcón. Por lo visto, no se descarta que meta algunas variantes en el mediocampo, algo que casi no hizo desde el inicio de su ciclo.