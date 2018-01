Caído Oliva, Newell's inscribió a otros tres jugadores

Cuando todo parecía indicar que Maximiliano Oliva sería el cuarto refuerzo leproso, una complicación en los tiempos administrativos frustró el desembarco del ex defensor de River. Y Newell's, a poco del cierre del libro de pases, inscribió a otros tres jugadores para negociar por una semana más.



Los futbolistas en cuestión son: Fernando Evangelista (lateral izquierdo libre de Boca), Nazareno Solís (delantero ex Huracán) y Lautaro Rinaldi (está en Brescia de Italia). De los tres, el que está más cerca es el defensor.



Tras la imposibilidad de contratar a Oliva, que había armado ya las valijas para volverse de Rumania pero al pase internacional ya no le daban los tiempos, los cañones le apuntaron a Evangelista, que llegaría a préstamo con el pase en su poder.



El lateral izquierdo se formó en Boca Juniors, llegando a través del Deportivo Mac Allister. Deja el Xeneize sumando cuatro partidos oficiales en los dos ciclos que disputó. Es pampeano, jugó en Unión y Atlético Tucumán y el último 21 de octubre cumplió 26 años.



Mientras tanto, Juan Manuel Llop confirmó la formación con la que mañana debutará en 2018 ante Arsenal (a las 17 en el Coloso, arbitraje de Lamolina): Ibáñez, San Román, Varela, Bianchi, Ferroni; Sills, Rivero; Fértoli, Sarmiento, Torres; Leal.