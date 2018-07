Carloni habló sobre el rumor del regreso de Teófilo Gutiérrez

Ricardo Carloni, vicepresidente de Central, habló de los tres temas más ruidosos de los últimos días en Central: la negociación con Gimnasia por Fabián Rinaudo, las charlas con Marco Ruben por su nuevo contrato y el rumor del posible regreso de Teófilo Gutiérrez al club.

"Teo es un jugador que le ha rendido mucho al club y siempre la ilusión de volverlo a ver con nuestra camiseta está. Pero hoy no hay ninguna negociación", dijo el dirigente en Zapping Sport, quitándole peso hoy a la versión de su vuelta, sin cerrarle la puerta del todo.

El directivo añadió: "Que no haya nada ahora no quita que, en este mercado de pases tan largo, se pueda dar la vuelta de un jugador de su talla. Pero realmente hoy no hay nada".

Sobre las conversaciones con Marco Ruben, a quien se lo vinculó en estos últimos días a otro club del fútbol argentino, Carloni comentó: "Todos sabemos lo que representa Marco para esta gestión. Fue el primer jugador que hemos traído, y sabemos cómo ha rendido. Nosotros pretendemos que continué, siempre y cuando las partes se puedan poner de acuerdo. Tenemos gran diálogo con él, sabemos lo que él quiere al club y estamos trabajando en su contrato porque vence en los próximos meses".

"Es un jugador de mucha referencia para nosotros y hay que tener cuidado con lo que se diga. Creo que puede haber alguna novedad al respecto en los próximos días. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo necesario para que continúe. No me quiero adelantar a los hechos", tiró.

De todos modos, descartó que haya llegado algún ofrecimiento por él: "No hay ninguna oferta oficial. Sí hay rumores, porque en todos los mercados lo han venido a buscar. Pero Marco y el club siempre dijeron que no. Los rumores están, pero que haya algo oficial, nada".

Finalmente, dio detalles de cómo viene la gestión por Fabián Rinaudo: "Está un poco trabado porque no nos podemos poner de acuerdo con Gimnasia. Es un jugador de jerarquía y lo contractual con él lo tendríamos acordado, pero está la traba del club Gimnasia y se están llevando adelante las gestiones pertinentes".

"Gimnasia está interesado en alguno de nuestros jugadores, y si el cuerpo técnico nos da el OK, se puede dar una posibilidad de que se lleven algún futbolista nuestro. Se está tratando de hacer un menú de opciones para que la gestión sea exitosa. De todas maneras, tenemos otro jugador más en carpeta y si se traba, trabajaríamos con ese otro jugador", cerró.