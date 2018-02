Carrizo vuelve: “Con Lanús será un partido totalmente diferente”

Federico Carrizo está listo para volver al primer equipo canalla después de la suspensión por cinco amarillas. Entrar por el chico López Pisano, que estuvo de arranque ante Olimpo. El otro cambio es el retorno de Mauricio Martínez a la defensa en reemplazo del colombiano Cabezas.

"Quiero poder estar después de la suspensión y poder sumar para el equipo. Tenemos un partido lindo para jugar", dijo Pachi en conferencia de prensa, en la previa del partido que Central jugará este sábado a las 17 ante Lanús en el sur del Gran Buenos Aires.

"Está bueno para todo plantel tener competencia y elevar todos los niveles individuales. Si les va bien a los chicos nos va bien a nosotros y viceversa", consideró.

Y luego advirtió que "el partido pasado se jugó bien y se ganó pero ya está. Ahora jugamos con otro rival, un partido totalmente diferente. Somos conscientes de que tenemos un buen equipo".

"Me cuesta un poco después de la pretemporada. Me voy sintiendo mejor y me jodió la quinta amarilla porque venía agarrando confianza. Ahora tengo una nueva oportunidad de dar lo mejor para el equipo", reconoció.

Respecto de los juveniles que se insertaron muy bien en el primer equipo, sobre todo Lioi y Lovera, indicó: "Los chicos ahora se sienten cómodos en el equipo y les deseamos lo mejor porque el bien de ellos es el bien del equipo".

"Nos faltaba mejorar un poquito la tenencia de pelota y en el partido con Olimpo salió a la perfección. Pudimos marcar muchos goles y estamos con el entusiasmo de aprovechar esta levantada que venimos teniendo", finalizó Carrizo.