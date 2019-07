El ex árbitro argentino Javier Castrilli se refirió en duros términos a la actuación del referí ecuatoriano Roddy Zambrano y sus colaboradores por el desempeño que, a su criterio, fue determinante en la eliminación de la selección argentina en la Copa América este martes a manos de Brasil.

Castrilli opinó que "fue un escándalo mundial” y que “es grave lo que pasó" con las dos jugadas polémicas que él consideró penales para el equipo de Lionel Scaloni y que el árbitro del partido no se dignó a revisar en el sistema de videoarbitraje (VAR).

Lo bueno de la tecnología es que DESNUDA impericias y MANIPULACIONES...NUNCA MÁS PUEDEN DECIR QUE EL ÁRBITRO NO LO VIÓ...ahora que expliquen por qué no acudieron al VAR pic.twitter.com/swraIUjfKd — Javier Castrilli (@castrillijavier) 3 de julio de 2019

"No hay ninguna duda que los dos son penal. No es una, son dos jugadas grotescas. Y la de Arthur –topetazo contra Nicolás Otamendi en el área– fue casi criminal", expresó el polémico ex juez en contacto con Fox Sports y luego de descargarse también en Twitter.

En ese sentido, y teniendo en cuenta que en el resto de la Copa el VAR fue muy usado, incluso para jugadas menos decisivas, agregó: “O nos están tomando de estúpidos, o quieren que el VAR fracase”.