Cefaratti: "El club está bien para respaldar un proceso a la altura de Bauza"

Rosario Central está a las puertas de un nuevo ciclo de Edgardo Bauza al frente del primer equipo. Y sus dirigentes se mueven para tratar de satisfacer cada requerimiento del Patón para conformar el mejor plantel posible.

En ese sentido, el vicepresidente Luciano Cefaratti dijo en Zapping Sport que el club está preparado para darle al DT el mejor contexto de trabajo posible: "El club está bien para respaldar un proceso de esa magnitud", dijo el dirigente.

"Tenemos las urgencias que tiene todo el país, sobre todo en un club que no tiene los ingresos de Boca o River. Pero desde ya, Central nunca ha tenido problemas coyunturales económico financieros, incluso en una etapa muy dura para el fútbol argentino. Estamos en condiciones dde garantizar un proceso acorde al Patón", señáló.

Cefaratti remarcó: "Tenemos mucha expectativa porque regresa un ícono de la historia del club. No fue sencillo porque hablamos de un DT de primer nivel, que está en una categoría de selección y eso influye para que se generer un movimiento importante alrededor".

Bauza ponderó los nombres del plantel actual, pese a que aceptó que varios deben recuperar el nivel: "Eso nos da cierta tranquilidad porque los resultados eclipsan los procesos y las conformaciones de los planteles. Es importante que una persona como Bauza, un profesional así, nos dé esos conceptos sobre el plantel con el que va a contar".

Finalmente, Cefaratti admitió que "si aparecen propuestas por jugadores que no son determinantes en el esquema, sí podemos vender. Eso es un recurso para potenciar, no sólo para equilibrar. No le tenemos miedo a las transferencias. Sí tratamos de proteger cuando el jugador es determinante para el proceso deportivo".