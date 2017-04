Central busca extender su buen momento ante un Lobo que quiere prenderse

El Lobo marcha octavo a diez puntos de Boca.La escuadra de Gustavo Alfaro hace ya ocho encuentros que no pierde (seis victorias y dos empates, uno de ellos antes del último éxito ante Aldosivi que le cortó una racha de cinco éxitos al hilo) y por eso el técnico no hará modificaciones.

De esta manera, los once del Canalla para recibir al Lobo en la noche del sábado serían: Rodríguez; Ferrari, Leguizamón, Pinola, Villagra; Carrizo, Musto, Colman o Pereyra, Camacho; Rivas o Herrera o Bordagaray, y Ruben. Gimnasia, prendido en la lucha

Sobre la situación de Gustavo Colman a partir de una molestia muscular, Montero lo esperará hasta el sábado y en caso de no llegar en condiciones el que será titular es Joaquín Pereyra.

El juvenil Leonel Rivas reemplazaría a Teo, aunque no se descarta que juegue Herrera o Bordagaray, mientras que Cristian Villagra volverá a ser titular en lugar de Fernández. En mitad de cancha regresa Musto, que ya cumplió con la fecha de suspensión, en lugar de Mauricio Martínez.

Rosario Central tiene una parada brava esta noche ante Gimnasia de La Plata, octavo en la tabla de posiciones y uno de los equipos que aspira a acortar distancias con Boca, que hoy se ubica diez puntos arriba del Lobo y a dieciséis del Canalla. El conjunto de Montero hace cinco encuentros que no pierde (cuatro victorias y un empate) y tiene como objetivo sumar tres puntos que le permitan alcanzar puestos de clasificación a Copa Sudamericana, que hoy tiene como límite a Talleres con apenas dos unidades más. Para este cotejo, el DT uruguayo hará tres cambios. Dos son obligados debido a la suspensión de Teófilo Gutiérrez (llegó a la quinta amarilla) y la lesión de José Luis Fernández (rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda). El otro cambio está relacionado con la vuelta de Damián Musto.

