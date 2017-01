Central desechará la oferta de River de cinco millones por Montoya

Walter ya desestimó, a pedido de la dirigencia centralista, dos buenas ofertas a mediados del año pasado y priorizó la búsqueda de un logro deportivo. Si bien no tiene intenciones de salir por la ventana, también le dejó claro a su representante, Daniel Luzzi, que no quiere bajarse del tren.

De todos modos, la dirigencia también sabe que al no contar con pasaporte comunitario, los destinos posibles para el jugador se acotan. Y que la intención del propio jugador de no dejar escapar la oportunidad de dar un gran salto económico en su carrera para su familia, ya que el contrato que River le propone y el monto que percibiría por la transferencia significan una gran tentación.

Pero en Arroyito suceden dos cosas: primero, desconocen cualquier oferta porque aseguran que no llegó ningún fax membretado a la sede; y segundo, que la comisión directiva canalla considera que el Chaco vale más que cinco millones de dólares y que no desean desprenderse del volante por ese monto en el mercado local.

La dirigencia de Rosario Central no tiene en mente aceptar una oferta de River Plate para hacerse con el pase de Walter Montoya por cinco millones de dólares, un millón más del monto que activaría, por contrato, la cláusula de salida.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo