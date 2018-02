Central, entre la vuelta de Martínez y las asistencias goleadoras de Gil

Los jugadores de Rosario Central Mauricio Martínez y Leonardo Gil tomaron contacto con la prensa este martes luego del entrenamiento en Arroyo Seco, donde el defensor practicó junto al resto de sus compañeros y se espera su vuelta para el partido ante Huracán del próximo lunes a las 21.15 en Buenos Aires.

La conferencia tuvo lugar luego de ejercicios en el gimnasio y posteriormente en la cancha principal con tareas regenerativas y ejercicios tácticos con pelota.

"Para el partido contra Unión me sentía bien, pero los estudios dieron otra cosa. Ahora ya contra Huracán, voy a estar bien calculo yo y estaré a disposición del técnico", indicó el ex Tatengue luego de que se le detecte un pequeño coágulo en la zona del aductor derecho.

Por su parte, el Colo Gil se mostró confiado luego de que varios goles del equipo hayan llegado por pelotas detenidas ejecutadas por él. "Yo me siento cómodo tanto de cinco mixto como de cinco tapón, y que los goles vengan de esa manera a mí me da más confianza, me siento contento", afirmó.

El papel del Colo en los goles canallas

En la Copa Argentina envió el centro para la aparición de Martínez en el segundo palo y vencer al arquero de Boca, Agustín Rossi

En el clásico ejecutó un corner desde la izquierda que Germán Herrera se encargó de enviar la pelota al fondo de la red

En el reinicio de la Superliga, una pelota detenida a favor del canalla contra Independiente. Centro del Colo y cabezazo goleador de Fernando Zampedri