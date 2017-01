Central estrena camiseta y presenta a Montero en el Gigante

Menores de 12 años no pagan.

Plateas no socios: $200

Popular no socios: $140.

Además, fueron citados: Ledesma, Burgos, Mansilla, Lovera, Banega, Palavecino, Migone. Otro dato: Camacho quedó afuera de la lista por un esguince. La Católica vino con lo mejor que tiene: Mario Salas dispuso una convocatoria de 20 jugadores entre los que figuran Cristopher Toselli y José Pedro Fuenzalida, quienes se incorporaron luego de su participación con la Roja en la China Cup, y dos ex delanteros leprosos: Santiago Silva y Ricardo Noir. Santiago Silva, único refuerzo para este semestre, también forma parte de la delegación y se espera que sume sus primeros minutos con la camiseta cruzada ante los canallas. Los chilenos debutarán el próximo domingo 5 de febrero en el torneo de Clausura ante San Luis en San Carlos de Apoquindo. Las entradas

El encuentro se iniciará a las 21, no será televisado y contará además con un condimento especial: saldrá a la luz el nuevo diseño de camiseta y resto de indumentaria de la marca de la pipa que viste al primer equipo.

El nuevo Rosario Central tendrá su presentación oficial. Mientras en AFA aún no se define cuándo comenzará el torneo de primera división, esta noche Paolo Montero pisará por primera vez el césped del Gigante de Arroyito en un amistoso ante Universidad Católica de Chile.

