Central inicia la semana de su primer amistoso

Rosario Central inicia este lunes una nueva semana de preparación de cara a la Superliga argentina, que comenzará el fin de semana del 18 de agosto. Y no será una semana más, ya que el primer equipo canalla afrontará su primer amistoso formal. El próximo miércoles, en Arroyo Seco, el conjunto de Paolo Montero se medirá con Patronato de Paraná, en un buen banco de pruebas para que el DT corrobore en qué punto está la preparación de sus futbolistas y cómo se encuentran, en lo futbolístico, los refuerzos que acaban de llegar. Seguramente Alfonso Parot, Santiago Romero y Fernando Zampedri tendrán acción en alguno de los dos partidos que se disputarán, mientras que es factible que Leonardo Gil, que arregló este fin de semana, realice un trabajo de aclimatación a las órdenes del preparador físico. Por su parte, Diego Rodríguez arribará en las próximas horas a la ciudad para firmar su nueva vinculación al club, ya en carácter de jugador de Central (estuvo a préstamo de Independiente) y, con su experiencia en el último año, podría defender los tres palos del conjunto suplente para empezar a ganar minutos de fútbol. El que se perderá el primer amistoso será Marco Ruben, que se recupera de la resección de exostosis en el hueso calcáneo izquierdo a la que se sometió en junio y sigue buscando, en el campo y con pelota, su mejor forma física y futbolística.

